В Киеве задумались о проведении выборов из-за требований Москвы о легитимности. Это может говорить о скорых переговорах

Кедми: слухами о выборах Киев хочет начать переговоры с легитимной властью

Необычную причину возможной подготовки к выборам на Украине назвал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми. Он предположил, что в Киеве начали рассуждать об этом потому, что хотят начать мирные переговоры с Москвой во главе с легитимным президентом, как того требовал российский глава Владимир Путин.

Рассуждениям эксперта предшествовали данные издания «Телеграф» о том, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен баллотироваться на пост президента второй раз.

Сам факт говорит о том, что начинают дискуссировать оперативно о выборах на Украине. Вероятно, в свете жесткого заявления президента России, что Россия готова вести переговоры с легитимной законной властью Яков Кедми политолог

Нахождение Зеленского у власти противоречит Конституции

Кедми напомнил, что полномочия Зеленского закончились еще 20 мая прошлого года и то, что политик все еще находится у власти на Украине, противоречит Конституции. По словам политолога, сейчас судьба украинского главы находится в руках США, которые в любой момент могут начать поиск новой кандидатуры.

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«Соединенные Штаты, которые и решают, кто будет управлять Украиной, (...) придут к решению, что Зеленский — это не лучшая фигура. И тогда будут искать альтернативу, которая придет к власти в результате выборов», — заключил он.

Зеленский назвал условие для выдвижения своей кандидатуры на второй срок

Согласно информации источника из окружения политика, Зеленский выдвинет свою кандидатуру при условии, что экс-главком Вооруженных сил Украины, ныне посол республики в Великобритании Валерий Залужный не станет баллотироваться на пост главы государства.

«Но в окружении Зеленского говорят, что решение о втором сроке принято. С уровнем доверия 52 процента у него остаются шансы одержать победу на президентских выборах», — указано в материале.

В России назвали единственную легитимную власть на Украине

Ранее российский президент отмечал, что с 20 мая единственной легитимной властью на Украине остались парламент и спикер Рады, так как продление их полномочий предусмотрено Конституцией.

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«Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента», — уточнял Путин. Президент также добавил, что если бы в стране хотели провести президентские выборы, тогда надо было бы отменять закон о военном положении. «Но они не захотели этого делать», — подытожил он.

В прошлом месяце президент РФ подчеркнул, что Россия готова разговаривать и подписывать мирные документы только с легитимными властями Украины.