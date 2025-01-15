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10:27, 15 января 2025Культура

Шансы на возвращение Кеосаяна к полноценной жизни после клинической смерти оценили

Врач Теплых: У режиссера Кеосаяна есть шансы вернуться к полноценной жизни
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

У российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна есть шансы вернуться к нормальной жизни после клинической смерти. Такое мнение выразил руководитель отделения анестезиологии и реанимации Национального хирургического центра имени Пирогова Борис Теплых в разговоре с «Радио 1».

«Шансы на восстановление и возвращение к нормальной жизни есть, но все зависит от длительности самой клинической смерти», — сказал он.

При этом заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии РУДН, главный анестезиолог-реаниматолог Минздрава России в ЦФО Андрей Бутров заявил, что после диагноза «клиническая смерть» вернуться нельзя. «Если ставится диагноз, то это означает смерть мозга, и вариантов нет», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что связавшие кому Кеосаяна с кармой выглядят глупо.

До этого стало известно, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Его супруга Маргарита Симоньян объяснила, что у мужа уже давно серьезные проблемы с сердцем. «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — сказала она.

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