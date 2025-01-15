В США раскрыли планы Киева после развала элитной бригады, бойцы которой просто сбежали. Что изменится в ВСУ?

Forbes: Украина приостановила формирование новых бригад ВСУ

После развала 155-й механизированной бригады «Анна Киевская» Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут формировать новые. Недееспособность бригады, которую готовили в Польше и во Франции, побудила Киев сменить тактику, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для издания Forbes.

По словам журналиста, Киев не будет формировать новые бригады, а намерен пополнять уже имеющиеся. Новая политика инициирована президентом республики Владимиром Зеленским, отметил Экс, добавив, что существующие бригады имеют опытный командный состав.

Обозреватель подчеркнул, что действиями элитной бригады, сформированной в Европе, недостаточно эффективно руководили. Он добавил, что подразделение развалилось, когда прибыло в Красноармейск (украинское название — Покровск). Журналист уточнил, что из 5,8 тысячи солдат бригады 1,7 тысячи дезертировали.

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Бойцы из «Анны Киевской» сбежали еще до прибытия на передовую

155-я отдельная механизированная бригада была полностью укомплектована западной техникой — расходы на ее формирование и обучение бойцов покрыла Франция. Боевой потенциал бригады украинское командование оценивало как высокий, однако еще до прибытия на передовую из подразделения бежали около 30 процентов военнослужащих.

Через несколько недель после начала боев бригада полностью утратила боеспособность. Вскоре командование изъяло из подразделения всю западную технику, а батальоны распределили по другим частям.

Командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подтвердил, что были зафиксированы факты дезертирства. Он подчеркивал, что ведется работа над улучшением командования.

Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело по статьям о дезертирстве и злоупотреблении властью в связи с большим числом случаев дезертирства.

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Дезертирство связывают с возможными переговорами стран

По мнению политолога Богдана Безпалько, большое количество насильно призванных в ряды ВСУ остается одной из главных причин хаоса и разложения в подразделениях, которые еще недавно показывали высокую боеспособность.

По его словам, сегодня в большинстве бригад ВСУ образовалась большая численная диспропорция между мобилизованными и уже закаленными в боях военнослужащими. Он напомнил, что, как правило, наилучшую боеспособность показывают те части, где количество новобранцев не превышает 20-25 процентов.

Также массовое дезертирство связано со слухами о скорых переговорах и перемирии между российской и украинской сторонами, считает политолог. По его словам, сейчас в украинском обществе распространено мнение, что усилия избранного президента США Дональда Трампа по прекращению огня скоро дадут результат.