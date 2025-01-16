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11:53, 16 января 2025Экономика

Ущерб от столкновения поезда и КамАЗа под Волгоградом оценили

СК: Ущерб от столкновения поезда и КамАЗа под Волгоградом превысил ₽117 млн
Вячеслав Агапов

Фото: Telegram-канал «Западное МСУТ СК России»

Ущерб от столкновения поезда и КамАЗа под Волгоградом превысил сотню миллионов рублей. Об этом со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ сообщает РИА Новости.

По словам первого замруководителя ведомства Виктора Козлова, ущерб от столкновения грузовика и пассажирского поезда аварии составляет более 117 миллионов рублей. Это предварительная оценка, и сумма еще не является окончательной.

Авария на перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области произошла 29 июля. Водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом №491 КазаньАдлер. В результате с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись.

Машинисты состава рассказали, что заметили приближающийся к путям автомобиль примерно за 800-900 метров до столкновения и начали подавать предупреждающие сигналы, но водитель их игнорировал и начал набирать скорость, приближаясь к составу.

Всего в поезде находились 800 пассажиров. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей. Водитель грузовика не выжил.

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