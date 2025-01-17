Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:35, 17 января 2025Мир

«По-настоящему прорывной документ». Путин и президент Ирана подписали Договор о стратегическом партнерстве

Путин и Пезешкиан в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в пятницу, 17 января, по итогам переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Документ охватывает такие сферы сотрудничества, как оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также борьба с терроризмом во всем мире. Полный текст Договора, состоящего из 447 статей, доступен на сайте Кремля.

Путин назвал договор прорывным

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой высказался о новом договоре между странами. По его словам, он является по-настоящему прорывным.

И этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего Евразийского региона

Владимир Путинпрезидент России

Президент России добавил, что Москва и Тегеран «едины в стремлении не останавливаться на достигнутом и вывести отношения двух государств на качественно новый уровень», а в подписанном Договоре «поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях».

Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Иранский лидер назвал новой главой подписание договора с Россией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан также прокомментировал подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Россией. Он выразил мнение, что этот документ откроет новую большую главу в двусторонних отношениях Москвы и Тегерана.

Сегодняшний большой договор, который был подписан, откроет новую большую главу в наших отношениях, особенно это касается торгово-экономических отношений Ирана и России

Масуд Пезешкианпрезидент Ирана

Кроме того, считает Пезешкиан, это придаст «большой импульс развитию двусторонних отношений» России и Ирана и «станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед».

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Европе назвали слабостью Москвы подписание договора с Тегераном

Представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии (ЕК) Анита Гиппер, в свою очередь, назвала слабостью Москвы подписание договора с Тегераном. Так она отреагировала на визит Пезешкиана в Москву.

По ее мнению, Россия якобы «отчаянно ищет помощи, чтобы продолжать свою противоправную агрессию». «И это еще больше показывает слабость России», — заявила Гиппер.

European Commission President Ursula von der Leyen and the European Commissioners attend the first meeting of the new college, in Brussels, Belgium

European Commission President Ursula von der Leyen and the European Commissioners attend the first meeting of the new college, in Brussels, Belgium. Фото: Reuters

Переговоры Путина и Пезешкиана прошли в Кремле 17 января

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом в пятницу, 17 января. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2 около 10:17 по московскому времени.

Около 14 часов по московскому времени в Кремле начались переговоры российского и иранского лидеров. Путин подчеркнул, визит президента Ирана имеет особое значение.

«Уже упомянул, что состоявшиеся у нас с президентом Ирана сегодняшние переговоры были весьма полезными и содержательными. Они действительно прошли в конструктивном, дружеском ключе. Мы обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по насущным международным и региональным вопросам», — отметил Путин на итоговой пресс-конференции. Он уточнил, что во время переговоров «подробно рассматривалась тематика экономического сотрудничества» стран, а также ряд других вопросов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «По-настоящему прорывной документ». Путин и президент Ирана подписали Договор о стратегическом партнерстве

      В Одессе решили переименовать дерево

      Российский блогер снял дом на Airbnb и описал его фразой «ужасные матрасы и грязные окна»

      Эксперт назвала популярные ошибки в тренировках

      Клава Кока в бикини поплавала с китами

      Трамп высказался о запрете TikTok в США

      Отобравших у участника СВО телефон двух россиян взяли под стражу

      Пункт о взаимной защите не включен в договор России и Ирана

      Юра Борисов стал лицом банка спермы в Лос-Анджелесе

      Живучесть российских разведывательных БПЛА оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше