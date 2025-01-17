Путин и Пезешкиан в Кремле подписали договор о стратегическом партнерстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в пятницу, 17 января, по итогам переговоров в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Документ охватывает такие сферы сотрудничества, как оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также борьба с терроризмом во всем мире. Полный текст Договора, состоящего из 447 статей, доступен на сайте Кремля.

Путин назвал договор прорывным

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим иранским коллегой высказался о новом договоре между странами. По его словам, он является по-настоящему прорывным.

И этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего Евразийского региона Владимир Путин президент России

Президент России добавил, что Москва и Тегеран «едины в стремлении не останавливаться на достигнутом и вывести отношения двух государств на качественно новый уровень», а в подписанном Договоре «поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях».

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Иранский лидер назвал новой главой подписание договора с Россией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан также прокомментировал подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Россией. Он выразил мнение, что этот документ откроет новую большую главу в двусторонних отношениях Москвы и Тегерана.

Сегодняшний большой договор, который был подписан, откроет новую большую главу в наших отношениях, особенно это касается торгово-экономических отношений Ирана и России Масуд Пезешкиан президент Ирана

Кроме того, считает Пезешкиан, это придаст «большой импульс развитию двусторонних отношений» России и Ирана и «станет прочным фундаментом для дальнейшего движения вперед».

Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В Европе назвали слабостью Москвы подписание договора с Тегераном

Представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии (ЕК) Анита Гиппер, в свою очередь, назвала слабостью Москвы подписание договора с Тегераном. Так она отреагировала на визит Пезешкиана в Москву.

По ее мнению, Россия якобы «отчаянно ищет помощи, чтобы продолжать свою противоправную агрессию». «И это еще больше показывает слабость России», — заявила Гиппер.

European Commission President Ursula von der Leyen and the European Commissioners attend the first meeting of the new college, in Brussels, Belgium. Фото: Reuters

Переговоры Путина и Пезешкиана прошли в Кремле 17 января

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву с официальным визитом в пятницу, 17 января. Его самолет приземлился в московском аэропорту Внуково-2 около 10:17 по московскому времени.

Около 14 часов по московскому времени в Кремле начались переговоры российского и иранского лидеров. Путин подчеркнул, визит президента Ирана имеет особое значение.

«Уже упомянул, что состоявшиеся у нас с президентом Ирана сегодняшние переговоры были весьма полезными и содержательными. Они действительно прошли в конструктивном, дружеском ключе. Мы обсудили весь спектр вопросов двусторонней повестки дня, обменялись мнениями по насущным международным и региональным вопросам», — отметил Путин на итоговой пресс-конференции. Он уточнил, что во время переговоров «подробно рассматривалась тематика экономического сотрудничества» стран, а также ряд других вопросов.