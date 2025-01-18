Тактаров высмеял снятие Царукяна с боя против Махачева

Актер Тактаров о травме спины бойца UFC Царукяна: Не знаю, что делал Арман

Боец смешанного стиля (ММА), киноактер Олег Тактаров на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высмеял снятие Армана Царукяна с боя против Ислама Махачева на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

«Я не знаю, что делал Арман, чтобы повредить спину. Может, родственникам в Глендейле холодильник на 12-й этаж помогал затащить», — написал Тактаров о травме спортсмена. Он предложил упражнения для укрепления спины.

Ранее Царукян снялся с поединка против Махачева из-за травмы. Противостояние должно было стать главным поединком вечера.

Махачев подерется с бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе в ночь на 19 января. В активе Махачева 26 побед при единственном поражении в MMA. На счету бразильца 20 побед и пять поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.