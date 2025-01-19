На Западе рассказали о возможных последствиях нового решения Евросоюза по России

Профессор Дизен: Запрет на алюминий и СПГ из России равносилен самоубийству ЕС

Возможный запрет Евросоюза на импорт российского алюминия и сжиженного природного газа (СПГ) станет экономическим самоубийством для Европы. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«ЕС хочет совершить экономическое самоубийство, чтобы ослабить Россию. У США есть чувство самосохранения, но они тоже хотят позволить Евросоюзу совершить экономическое самоубийство», — посетовал эксперт.

Ранее агентство Bloomberg проинформировало, что ЕС рассматривает возможность постепенного введения ограничений на СПГ и алюминий из РФ, а также отключение от SWIFT новых российских банков. Также стало известно, что в 16-й пакет санкций Европейского союза против России могут войти санкции против так называемого теневого флота России.

Как считает президент Финляндии Александо Стубб, «теневой флот» России угрожает странам Западам и необходимо бороться с исходящими от него рисками.

Агентство Reuters сообщило, что 14 января Еврокомиссия провела неформальные консультации с представителями стран — участниц блока. Как утверждает один из источников агентства, запрет на импорт российского алюминия собираются вводить поэтапно.

