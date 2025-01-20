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18:05, 20 января 2025Мир

«Все должны с этим согласиться». Советник Трампа объявил о готовности Зеленского к мирным переговорам с Россией

Советник Трампа Уолтц заявил о готовности Зеленского к переговорам с Россией
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukraine's 65th Mechanised Brigade via AP

Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

В эфире телеканала CBS News Уолтц заявил, что Трамп ясно дал понять, что «эта война должна прекратиться». По его словам, все должны с этим согласиться.

«И на самом деле Зеленский даже сейчас входит в комнату и говорит: "Мы готовы работать с вами, президент Трамп, чтобы остановить этот конфликт"», — рассказал он.

Фото: Mike Segar / Reuters

Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за полгода

«Остается неясным, как Трамп придет к соглашению, но, учитывая его давнюю симпатию к президенту России Владимиру Путину, его враждебность к Украине и его сопротивление военной помощи США Киеву, аналитики ожидают, что любое урегулирование, к которому он стремится, будет выгодным для Москвы», — говорилось в материале The New York Times (NYT).

При этом отмечается, что Трамп так и не предпринял шагов для реализации своего предвыборного обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Уолтц подчеркнул, что прекращение конфликта будет главным приоритетом для новой американской администрации.

Однако позднее американский лидер заявил о намерении закончить конфликт на Украине за полгода. По его словам, если бы он был президентом, то конфликт бы не начался. Избранный лидер назвал ситуацию на Украине «фиаско» уходящего президента США Джо Байдена.

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Как сообщил российский философ, социолог и политолог Александр Дугин, Трамп может прекратить конфликт только одним способом — перестав оказывать Киеву военную и материальную поддержку. «Я думаю, после этого, даже если нам придется воевать с европейскими армиями НАТО, в течение пары месяцев мы закончим освобождение украинской территории», — сказал он.

Дугин отметил, что на данный момент Киев держится только за счет оружия и финансов, которые поставляла на Украину администрация Байдена, а также лояльные ей страны Европы. Философ считает, что если бы этой помощи не было, то на Украине не было бы и сопротивления.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон тоже считает, что Трамп сможет очень быстро закончить украинский конфликт, если перестанет оказывать финансовую поддержку Киеву. «Когда это случится, и Украина начнет разрушаться изнутри, тогда он [Зеленский] будет готов разговаривать с русскими», — считает Джонсон.

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