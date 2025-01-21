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16:32, 21 января 2025Забота о себе

Раскрыта неожиданная опасность свежего хлеба

Эндодонтист Голова заявила, что о свежий хлеб и вяленое мясо можно сломать зуб
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Стоматолог-эндодонтист Виктория Голова заявила, что употребление свежего хлеба и некоторых других продуктов повышает риск проблем с зубами. Эту неожиданную опасность врач раскрыла в комментарии для NEWS.ru.

Голова объяснила, что зуб можно сломать о свежий хлеб из-за мягкости этого продукта — люди нередко буквально вгрызаются в него. Вследствие увеличившейся нагрузки на челюсти зуб с тонкими стенками, например, из-за удаленного нерва, может сломаться.

Увеличен риск сломать зуб и у любителей попкорна и вяленого мяса, продолжила стоматолог. Более того, употребление этих продуктов может привести к повреждению челюстных суставов из-за сильной нагрузки на жевательные мышцы и сколам пломб. «Любителям стейков на кости и свиных ребрышек стоит быть осторожнее, ведь это топ мясных продуктов, ломающих зубы», — добавила врач.

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