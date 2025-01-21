Раскрыта неожиданная опасность свежего хлеба

Эндодонтист Голова заявила, что о свежий хлеб и вяленое мясо можно сломать зуб

Стоматолог-эндодонтист Виктория Голова заявила, что употребление свежего хлеба и некоторых других продуктов повышает риск проблем с зубами. Эту неожиданную опасность врач раскрыла в комментарии для NEWS.ru.

Голова объяснила, что зуб можно сломать о свежий хлеб из-за мягкости этого продукта — люди нередко буквально вгрызаются в него. Вследствие увеличившейся нагрузки на челюсти зуб с тонкими стенками, например, из-за удаленного нерва, может сломаться.

Увеличен риск сломать зуб и у любителей попкорна и вяленого мяса, продолжила стоматолог. Более того, употребление этих продуктов может привести к повреждению челюстных суставов из-за сильной нагрузки на жевательные мышцы и сколам пломб. «Любителям стейков на кости и свиных ребрышек стоит быть осторожнее, ведь это топ мясных продуктов, ломающих зубы», — добавила врач.

Ранее стоматолог-ортодонт, гнатолог Элина Макаревич назвала самые распространенные детские привычки, формирующие неправильный прикус. По словам врача, на прикус влияет сосание в детстве пальцев, губ, щек, различных предметов.