Генерал Алаудинов попал в госпиталь. Что с ним случилось?

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов попал в госпиталь

Командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов попал в госпиталь. Об этом военный рассказал уже после выписки.

Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, (…) только вышел из госпиталя Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

Точный диагноз, с которым соратник главы Чечни Рамзана Кадырова оказался в медицинском учреждении, неизвестен. Сам он лаконично объяснил, что «приболел». Выйдя на связь в своем Telegram-канале, Алаудинов также отметил, что в дни отсутствия продолжал тщательно следить за основными событиями в мире и новостями о спецоперации на Украине.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 2023 году Алаудинов был госпитализирован после покушения

В 2023 году командир «Ахмата» также попал в больницу, однако в прошлый раз причиной его госпитализации стало покушение. Тогда Кадыров сообщил, что генерал был отравлен через письмо, пропитанное токсичным веществом.

После случившегося Алаудинов проходил лечение в одной из московских клиник. Он заявил Кадырову, что попытка отравления никак не повлияет на его готовность вернуться на фронт.

У нас много недоделанных дел еще впереди, поэтому, Рамзан Ахматович, врагам можем сказать — не дождутся Апти Алаудинов командир спецназа «Ахмат»

После покушения на Алаудинова Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «а», «б», «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в связи с осуществлением последними служебной деятельности общеопасным способом»). Помимо генерала, под воздействием яда оказался его адъютант, лейтенант Джамбулат Мизаев, который также был отправлен в стационар на лечение.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир «Ахмата» рассказал детали провальной контратаки ВСУ в Курской области

Во время беседы с генералом Алаудиновым в начале января участники провальной контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились к украинским гражданам, призвав их уничтожать представителей территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

Пленные солдаты призвали украинцев держаться как можно дальше от боевых действий, заявив, что сам конфликт «никому не нужен». «Идите оттуда. Идите по домам. И тэцэкашников стреляйте сразу», — обратился к землякам один из бойцов ВСУ.

По словам Алаудинова, украинских солдат в Курской области дезинформировали при постановке боевых задач. Многие из них были насильно отправлены в российский регион без какой-либо подготовки.