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20:18, 23 января 2025Россия

Генерал Алаудинов попал в госпиталь. Что с ним случилось?

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов попал в госпиталь
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов попал в госпиталь. Об этом военный рассказал уже после выписки.

Я извиняюсь, что отсутствовал девять дней, (…) только вышел из госпиталя

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

Точный диагноз, с которым соратник главы Чечни Рамзана Кадырова оказался в медицинском учреждении, неизвестен. Сам он лаконично объяснил, что «приболел». Выйдя на связь в своем Telegram-канале, Алаудинов также отметил, что в дни отсутствия продолжал тщательно следить за основными событиями в мире и новостями о спецоперации на Украине.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В 2023 году Алаудинов был госпитализирован после покушения

В 2023 году командир «Ахмата» также попал в больницу, однако в прошлый раз причиной его госпитализации стало покушение. Тогда Кадыров сообщил, что генерал был отравлен через письмо, пропитанное токсичным веществом.

После случившегося Алаудинов проходил лечение в одной из московских клиник. Он заявил Кадырову, что попытка отравления никак не повлияет на его готовность вернуться на фронт.

У нас много недоделанных дел еще впереди, поэтому, Рамзан Ахматович, врагам можем сказать — не дождутся

Апти Алаудиновкомандир спецназа «Ахмат»

После покушения на Алаудинова Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «а», «б», «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в связи с осуществлением последними служебной деятельности общеопасным способом»). Помимо генерала, под воздействием яда оказался его адъютант, лейтенант Джамбулат Мизаев, который также был отправлен в стационар на лечение.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир «Ахмата» рассказал детали провальной контратаки ВСУ в Курской области

Во время беседы с генералом Алаудиновым в начале января участники провальной контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) обратились к украинским гражданам, призвав их уничтожать представителей территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

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Пленные солдаты призвали украинцев держаться как можно дальше от боевых действий, заявив, что сам конфликт «никому не нужен». «Идите оттуда. Идите по домам. И тэцэкашников стреляйте сразу», — обратился к землякам один из бойцов ВСУ.

По словам Алаудинова, украинских солдат в Курской области дезинформировали при постановке боевых задач. Многие из них были насильно отправлены в российский регион без какой-либо подготовки.

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