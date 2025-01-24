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13:32, 24 января 2025Забота о себе

Россиян научили эффективным методам борьбы с заложенностью носа

Лор Волков: Избавиться от заложенности носа помогут солевые растворы
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Заложенность носа вызывает неприятные ощущения и мешает в повседневной жизни, однако существует несколько доказавших свою эффективность методов борьбы с ней, рассказал оториноларинголог, хирург Сергей Волков. Способам облегчить дыхание он научил россиян в Telegram-канале клинического госпиталя MD Group.

Лучшим средством борьбы с заложенностью лор назвал солевые растворы. Однако, по его словам, промывать нос надо не растворами домашнего приготовления, а изотоническими или физиологическими из аптеки. «Соль в домашних условиях лучше не разводить, чтобы не нарушить концентрацию», — объяснил Волков, добавив, что слишком долго облегчать дыхание подобным методом нельзя, так как соль может пересушить слизистую, из-за чего проблема только усугубится.

Также при заложенности носа врач посоветовал много пить, избегать аллергенов и регулярно проветривать помещение. По его словам, свежий воздух помогает избавиться от вызывающих проблемы с дыханием загрязняющих веществ, вирусов и аллергенов, а обильное питье увлажняет слизистые. Снять отек слизистых помогут и сосудосуживающие капли, однако во избежание привыкания увлекаться ими нельзя, предупредил Волков.

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Еще одна рекомендация врача — при отсутствии аллергии использовать для избавления от неприятных симптомов натуральные масла чайного дерева, мяты и эвкалипта. Если же заложенность носа не проходит в течение семи дней или сопровождается температурой и болью, важно обратиться к врачу для назначения лечения, заключил он.

Ранее оториноларинголог, пластический хирург Иляна Гончарова предупредила о вреде привычки дышать ртом. Она объяснила, что из-за дыхания ртом люди чаще болеют.

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