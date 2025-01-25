Костя Цзю отреагировал на четырехлетнюю дисквалификацию Поветкина

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю отреагировал на четырехлетнюю дисквалификацию российского боксера Александра Поветкина. Его слова приводит РИА Новости.
Цзю назвал решение Международного агентства допинг-тестирования (ITA) бредом, так как Поветкин завершил карьеру. «Дисквалифицировали человека, который завязал, — все равно, что поставили двойку через три года после завершения школы. Что это за ерунда?!» — заявил он.
ITA объявило о дисквалификации Поветкина 24 января. В пробе спортсмена за 2014 год был найден запрещенный остарин. Дисквалификация действует с 21 октября 2024 года по 20 октября 2028 года.
45-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. Боксер завершил карьеру в 2021-м.