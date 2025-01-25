Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Спартак
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
14:30 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
РБ Лейпциг
Сегодня
17:30 (Мск)
Байер
Германия — Бундеслига|19-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
20:30 (Мск)
Челси
Англия — Премьер-лига|23-й тур
12:22, 25 января 2025Спорт

Костя Цзю отреагировал на четырехлетнюю дисквалификацию Поветкина

Чемпион мира Костя Цзю назвал дисквалификацию боксера Поветкина бредом
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю отреагировал на четырехлетнюю дисквалификацию российского боксера Александра Поветкина. Его слова приводит РИА Новости.

Цзю назвал решение Международного агентства допинг-тестирования (ITA) бредом, так как Поветкин завершил карьеру. «Дисквалифицировали человека, который завязал, — все равно, что поставили двойку через три года после завершения школы. Что это за ерунда?!» — заявил он.

ITA объявило о дисквалификации Поветкина 24 января. В пробе спортсмена за 2014 год был найден запрещенный остарин. Дисквалификация действует с 21 октября 2024 года по 20 октября 2028 года.

45-летний Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года и бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). На профессиональном ринге он одержал 36 побед, потерпел три поражения и один поединок завершил вничью. Боксер завершил карьеру в 2021-м.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Более десятка украинских дронов сбили у берегов Крыма

      Костя Цзю отреагировал на четырехлетнюю дисквалификацию Поветкина

      В Курской области заявили о необходимости открыть списки пропавших без вести их родным

      Откачка мазута с потерпевшего крушения танкера завершилась

      В МИД заявили о новых возможностях России на Ближнем Востоке

      Российские войска атаковали склад дронов ВСУ под Харьковом

      При обрушении дома в Турции под завалы попали пять человек

      На Украине анонсировали предложение от ОП о снижении возраста мобилизации в ВСУ

      Четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе в Казахстане

      Упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий добровольцам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше