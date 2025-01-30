Авиация ВСУ готовится к удару по югу России. Что об этом известно?

ВСУ готовят массированный удар по югу РФ с помощью авиации

Российские военкоры предполагают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят массированную атаку на юг России, пишет «Рыбарь». Об этом свидетельствует тренировочный полет украинских истребителей — накануне противник поднял в воздух не менее шести-семи штук, в числе которых были МиГ-29 и Су-27, а также как минимум один американский F-16.

По данным источника, судна вылетели с нескольких аэродромов в центральной и восточной части Украины: основная часть из воздушных гаваней в Черкассах, Миргороде и Канатово, а F-16 — с аэродрома Васильков. Аналитики подчеркнули перемещение авиации противника в направлении Днепропетровска и южной части Харьковской области. После этого некоторые истребители развернулись, а другие пропали с радаров недалеко от Днепропетровска. Военкоры предполагают, что их могли посадить на местный аэродром.

Вероятно, украинская авиация таким способом проверяла ПВО и тестировала маршруты.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Под массированной атакой рискуют оказаться Крым и Краснодарский край

Указанный маршрут, как пишет «Рыбарь», используют при пусках крылатых ракет по восточной части Крыма, Крымскому мосту, Краснодарскому краю и Ростовской области.

«Те, что вернулись в Миргород, скорее всего, выполняли роль прикрытия и условно отрабатывали пуск обманок. Что касается возможной посадки в Днепропетровске, то так при ударах делал Су-24М в прошлом году. Дозаправлялись и после убывали обратно на аэродром вылета. При этом в сегодняшней тренировке бомбардировщики Су-24М не принимали участия», — говорится в публикации.

Российское оборонное ведомство пока никак не комментировало эти данные.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Целью одной из последних крупных атак по российскому югу стали промышленные предприятия

Вечером 29 января, в тот день, когда ВСУ проводили тот самый тренировочный полет, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении над Крымом и Белгородской областью трех беспилотников. Уточнялось, что попытки атак произошли в период с 17:45 до 18:55 по московскому времени. Через несколько часов над полуостровом сбили еще два дрона. Это произошло около 20:45.

Одна из массированных атак ВСУ на юг России произошла в середине мая прошлого года. В результате налета украинских ракет и беспилотников больше всего пострадал Новороссийск, где после падения дрона возникли возгорания на территории трех промышленных предприятий. Повреждения получили также жилые дома на 13 улицах города.

Кроме того, пострадал Туапсе. Там в результате атаки двух дронов произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Его оперативно ликвидировали. В Севастополе обломки одного из дронов упали на подстанцию, что привело к перебоям в подаче электроэнергии и воды. В июле БПЛА ВСУ также атаковали НПЗ в Туапсе. Тогда в результате ударов оказалась повреждена инфраструктура предприятия, возник пожар на площади 50 квадратных метров.