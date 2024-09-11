МО: сорвана попытка ВСУ захватить буровую платформу РФ в Черном море

Украинский морской десант пытался захватить буровую платформу в Черном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве указали, что украинские военные пытались атаковать установку «Крым-2» в ночь на 11 сентября. Морской десант прибыл на 14 катерах Willard Sea Force, но их встретили силы Черноморского флота и ВС РФ.

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Новую атаку на «Крым-2» связали с визитом делегаций из США и ЕС

Атака на установку «Крым-2» в Черном море может быть связана с визитом представителей США и Европейского союза (ЕС), предположили в Минобороны. При этом в ведомстве отметили, что новая «медийная операция» ВСУ «захлебнулась в крови».

По данным российского оборонного ведомства, попытка ВСУ захватить установку была сорвана. В итоге восемь катеров потоплены, уничтожены до 80 украинских военных, а оставшиеся шесть катеров ретировались.

Тем временем на Украину приехали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Также в Киев прибыли лидер Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Латвии Эвика Силиня и глава сената Чехии Милош Выстрчил. Политики хотят встретиться с президентом Владимиром Зеленским, побывать на саммите «Крымская платформа» и решить вопросы, связанные с предоставлением помощи ВСУ.

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ВСУ не первый раз пытаются захватить вышки в Черном море

Как известно, украинские военные и ранее совершали атаки на вышки «Крым-1» и «Крым-2», установленные в Черном море. В частности, это было в летом 2022-го. В конце июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что украинцы ударили по платформам «Черноморнефтегаза».

Тогда пострадали работники производства, еще несколько из них пропали без вести. Также уточнялось, что всего на вышках «Черноморнефтегаза» в момент удара находились 109 человек. На одной из вышек также произошел пожар. В ответ парламентарий Михаил Шеремет пообещал, что Россия ответит Украине за атакованные платформы.

«Черноморнефтегаз» — предприятие, которое самостоятельно проводит разведку и разработку месторождений нефти и газа в крымском секторе Черного и Азовского морей. В 2014-м, после вхождения Крыма в состав России, активы компании были национализированы.