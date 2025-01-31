Овечкин забросил шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки

Овечкин забил 876-ой гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 18 шайб

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 876-ой гол в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и сократил отставание от лидирующего в гонке бомбардиров канадца Уэйна Гретцки до 18 шайб. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

39-летний форвард отличился заброшенной шайбой в гостевом матче против канадского клуба «Оттава Сенаторз». Ассисты в свой актив записали белорус Алексей Протас и канадец Коннор Макмайкл.

Ранее одноклубник Овечкина Том Уилсон рассказал об огромной популярности россиянина в США и Канаде. «Куда бы мы ни приехали, люди просто сходят с ума. Неважно, в каком мы городе, — везде, где Овечкин проходит, все моментально встают и достают телефоны. Реакция прямо как на рок-звезду», — заявил Уилсон.

Позднее НХЛ обновила прогноз по дате рекорда Овечкина по количеству голов в регулярных чемпионатах. Отмечалось, что россиянин сможет обойти Гретцки 16 апреля 2025 года.