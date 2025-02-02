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10:58, 2 февраля 2025Спорт

Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от лидера НХЛ

Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» от «Виннипега»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bob Frid / Reuters

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин прокомментировал поражение своей команды от лидирующего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) клуба «Виннипег Джетс». Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтона».

«Сыграли две лучшие команды. Это была битва, тяжелая игра для каждой из команд. Очевидно, это был матч уровня плей-офф», — заявил россиянин.

Поединок между «Вашингтоном» и «Виннипегом» закончился победой «Джетс» в овертайме со счетом 5:4. Овечкин отметился в этой встрече одной заброшенной шайбой. Она стала для него 877-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до 17 голов.

Ранее одноклубник Овечкина Том Уилсон рассказал об огромной популярности россиянина в США и Канаде. «Неважно, в каком мы городе, — везде, где Овечкин проходит, все моментально встают и достают телефоны. Реакция прямо как на рок-звезду», — сказал он.

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