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05:31, 2 февраля 2025Спорт

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 17 шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ до 17 голов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gerry Angus / Icon Sportswire / Global Look Press

Российский нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 877-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

39-летний нападающий отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата против «Виннипег Джетс». Он отличился при счете 4:3 в пользу соперников «Кэпиталз».

Данная шайба позволила Овечкину сократить отставание от рекорда результативности в НХЛ, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки. До повторения рекорда лидеру «Вашингтона» осталось отличиться еще 17 раз.

Ранее одноклубник Овечкина Том Уилсон рассказал об огромной популярности россиянина в США и Канаде. «Неважно, в каком мы городе, — везде, где Овечкин проходит, все моментально встают и достают телефоны. Реакция прямо как на рок-звезду», — сказал он.

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