Промоутер Усика прокомментировал вероятность боя с Кличко

Промоутер Усика Красюк высказался о возможном бое с Кличко

Промоутер украинского чемпиона в супертяжелом весе по боксу Александра Усика Александр Красюк высказался о возможном бое против Владимира Кличко. Об этом сообщает talkSPORT.

«Кличко намерен стать старейшим чемпионом мира в супертяжелом весе в истории, побив рекорд Джорджа Формана. Это своего рода план, о котором мечтают фанаты», — заявил Красюк.

Кличко в январе 2025 года заявлял о желании вернуться на ринг ради титульного боя. Свой последний бой Кличко провел в апреле 2017 года. Тогда украинец был нокаутирован британцем Энтони Джошуа, который отобрал у боксера три титула.

Усик в 2024 году провел два поединка, оба раза его соперником был британец Тайсон Фьюри, и оба раза украинец победил. В мае Усик взял верх раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. В декабре прошел реванш, в котором украинец защитил титулы, победив единогласным решением судей.