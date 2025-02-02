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14:36, 2 февраля 2025Россия

В России ответили на слова Зеленского о размещении западных миротворцев на Украине

Депутат Чепа: Говорить о размещении миротворцев надо после выборов на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Говорить о размещении западного миротворческого контингента на Украине пока рано, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского.

«Мы можем предполагать разные условия. Говорилось и о немедленном вводе миротворцев. Мы помним, это было пару месяцев назад. Это означало бы уже откровенное прямое вмешательство. А это грозило эскалацией конфликта на Европу. Но сегодня мы не приступили к обсуждению условий мирных переговоров, поэтому говорить о каком-то вводе контингента, о каких-то условиях крайне непонятно», — заявил Чепа.

По словам депутата, до обсуждения вопроса о размещении миротворцев на Украине должно произойти общение президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Я думаю, что в ближайшие месяцы будут выработаны какие-то правила или дорожные карты переговоров. Потом, я думаю, с украинской стороны должны быть выборы. И уже легитимный президент Украины примет участие в переговорах. И уже там будут решать, какие контингенты из какой страны, под каким флагом [разместятся на Украине]. Сейчас говорить об этом рано», — заключил он.

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Ранее Зеленский сообщил, что диалог о размещении западного миротворческого контингента на Украине продолжается, но основные вопросы еще не решены. По словам украинского лидера, вопрос размещения миротворцев «обретает форму», однако «остается много вопросов о структуре командования и управления, численности войск и их позициях».

В свою очередь, МИД России заявлял, что любые «миротворцы», которые прибудут на территорию Украины без согласия российской стороны, станут военной целью.

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