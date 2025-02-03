Отверстия обнаружили на дне Атлантического океана

NOAA: Ученые из США обнаружили загадочные отверстия на дне Атлантического океана

Участники экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили на дне Атлантического океана ряд отверстий. Об этом сообщается на сайте организации.

В публикации отмечается, что их происхождение остается загадкой. Их обнаружили неподалеку от Азорских островов на глубине 2,5 тысячи метров. Ученые подчеркнули, что продолговатые отверстия формируют почти прямую линию.

Кроме того, исследователи уточнили — четкая форма отверстий указывает, что к их созданию могут быть причастны люди. В частности, в NOAA сравнивают их со следами от инструментов.

Однако, как сообщает организация, ни одна группа ученых не подтвердила свою работу в этом районе. Помимо этого, специалисты предположили, что отверстия — это следы от неизвестных животных, которые таким образом искали на дне пропитание.

Ранее стало известно, что космический инженер из Германии прожил в подводной капсуле в Панаме 120 дней. До этого сообщалось, что предыдущий рекордсмен Джозеф Дитури помолодел на десять лет после 100 дней под водой.