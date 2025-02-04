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12:09, 4 февраля 2025Бывший СССР

В МИД заявили об осведомленности оператора БПЛА ВСУ об атаке на автобус с детьми

Мирошник: Оператор БПЛА ВСУ видел, что атакует автобус с детьми
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) знал, что атакует автобус с детьми в Запорожской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Нацист, управлявший дроном ВСУ, безусловно видел и понимал, что наносит удар по школьному автобусу с детьми. Это военное преступление, за которое бесчеловечному противнику, призревшему цивилизационные нормы, придется ответить», — написал Мирошник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к международным организациям после удара ВСУ по автобусу с детьми. В результате атаки водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Также пострадали пять детей, они получили осколочные ранения.

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