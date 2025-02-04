В МИД заявили об осведомленности оператора БПЛА ВСУ об атаке на автобус с детьми

Мирошник: Оператор БПЛА ВСУ видел, что атакует автобус с детьми

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) знал, что атакует автобус с детьми в Запорожской области. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

«Нацист, управлявший дроном ВСУ, безусловно видел и понимал, что наносит удар по школьному автобусу с детьми. Это военное преступление, за которое бесчеловечному противнику, призревшему цивилизационные нормы, придется ответить», — написал Мирошник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к международным организациям после удара ВСУ по автобусу с детьми. В результате атаки водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Также пострадали пять детей, они получили осколочные ранения.