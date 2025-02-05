Агент Овечкина раскрыл секрет успеха хоккеиста

Агент Овечкина Чистяков: Хоккеист внес изменения в предсезонную подготовку

Агент российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина Глеб Чистяков раскрыл секрет успеха хоккеиста. Его слова приводятся в Telegram-канале Alex Ovechkin.

Чистяков заявил, что Овечкин внес некоторые изменения в предсезонную подготовку, и они сработали. «Команда стала намного сильнее, была сделана большая работа генеральным менеджером и руководством. И это все в совокупности дает такой хороший результат», — посчитал он.

Ранее Овечкин отметился голом в пустые ворота «Флориды Пантерс» за 0,1 секунду до конца матча. Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу «Вашингтона».

39-летний Овечкин занимает второе место по количеству шайб (878) в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. Отставание от лидирующего по этому показателю от канадца Гретцки составляет 16 голов.