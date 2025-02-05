Handelsblatt: «Северный поток 2» могут использовать для прокачки водорода в ФРГ

«Северный поток 2» могут использовать для прокачки водорода из Финляндии в ФРГ и прилегающие к Балтийскому морю страны.

О найденном применении для взорванного газопровода сообщает немецкое издание Handelsblatt.

По данным издания, над проектом Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC) работают компании из Дании, Швеции и Финляндии. Строительство нового трубопровода для импорта топлива в Германию является «чрезвычайно дорогостоящим», поэтому и обсуждается возможность использовать «Северный поток 2».

Как отмечают источники в правительстве, трубопровод могут использовать не только для импорта «зеленого» топлива. — высказываются предположения о возможной транспортировке природного газа из России после заключения мира на Украине. Однако представитель министерства экономики ФРГ сообщила, что немецкое правительство «не ведет по этому поводу никаких переговоров, в том числе с Россией и в настоящее время вопрос об использовании труб не стоит».

Депутат Госдумы России Игорь Ананских допустил, что работа «Северных потоков» может быть возобновлена после заключения мирных соглашений и при соответствующей политической воле западных стран.

«И техническая, и теоретическая, и практическая возможности для возобновления работы есть. Из четырех веток одна осталась в сохранности. Для того чтобы проверить и запустить систему, нужно всего несколько недель, — сказал политик. — Это максимально дешевый газ для Европы, восстановление работы было бы выгодно для всех сторон».

Что касается разрушенных веток, на их запуск потребуется чуть больше времени — трубы разъела коррозия. Однако при желании европейской стороны ее возможно восстановить. Тем временем компания Nord Stream 2 AG допустила продажу трубопровода в обозримом будущем ради закрытия долговых обязательств перед крупными инвесторами и кредиторами проекта.