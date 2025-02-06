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11:00, 6 февраля 2025Мир

«Еще на бронтозавра вместе охотились». В Лондоне рассказали о тысячелетней связи с Украиной и женитьбе на киевских принцессах

Глава МИД Британии Лэмми: Киевские принцессы выходили замуж за британскую знать
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми. Фото: House of Commons / Reuters

Прибывший в Киев министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что между его страной и Украиной установлено многовековое партнерство, а киевские принцессы выходили замуж за представителей британской знати.

Наше партнерство — о сотнях и тысячах лет

Дэвид Лэммиминистр иностранных дел Великобритании

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что это историческое партнерство показывает обязательства Лондона перед Киевом не только на период конфликта, но и гораздо дальше.

Фото: Ukrainian president press service / Reuters

Захарова пошутила о тысячелетней истории партнерства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова со скепсисом отреагировала на это высказывание Лэмми. Дипломат с иронией заметила, что британско-украинское партнерство «уходит корнями в подножья египетских пирамид».

А чего так мало-то? Еще на бронтозавра вместе охотились

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Зеленский называл Украину единственной законной наследницей Киевской Руси

«Она (Украина — прим. «Ленты.ру») единственная законная наследница Киевской Руси, достижений наших правителей Аскольда и Дира, Вещего Олега, князя Игоря, равноапостольной княгини Ольги, Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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Захарова, реагируя на это, призвала политика не обижаться, что часть Украины будет называться Русью. «Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — высказалась дипломат.

При этом в 2021 году ко Дню Крещения Руси Зеленский опубликовал видеообращение, в котором назвал русских и украинцев «очень дальними родственниками». Тогда он заявил, что России не стоит претендовать на наследство Киевской Руси, так как русские являются «двоюродными племянниками». Зеленский добавил, что Украине не надо доказывать это историческими трактатами, поскольку доказательства «не на бумаге, а в металле и камне».

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