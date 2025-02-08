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20:15, 8 февраля 2025Экономика

«Ростелеком» сообщил подробности о повреждении кабеля в Балтийском море

«Ростелеком» подтвердил данные Финляндии о повреждении кабеля в Балтийском море
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Компания «Ростелеком» сообщила о повреждении своего подводного кабеля в Балтийском море. Инцидент не повлиял на работу абонентов, в настоящее время ведутся восстановительные работы, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу российского оператора.

Ранее финская береговая охрана сообщила, что в исключительной экономической зоне Финляндии в Финском заливе оборвался российский кабель, а российское судно восстанавливает соединение.

При этом финские СМИ отмечали, что обрыв произошел некоторое время назад. Однако заместитель командующего береговой охраной залива Микко Хирви, отвечая на запросы журналистов, предложил им узнавать подробности у российской стороны.

В свою очередь, руководитель службы береговой охраны Матти Нииттюмяки рассказал, что ремонт кабеля является санкционированной операций. Какой именно компании принадлежит поврежденная инфраструктура, финские службы не уточняли.

Ранее стало известно сразу о нескольких случаях повреждения европейской инфраструктуры на дне Балтийского моря. Так, в конце января был оборван оптоволоконный кабель, шедший из латвийского города Венспилс на шведский остров Готланд. Полиция задерживала норвежское судно Silver Dania с экипажем из 11 россиян по подозрению в причастности к инциденту, но позднее отпустила его из-за отсутствия какой-либо связи.

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