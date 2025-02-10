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13:30, 10 февраля 2025Спорт

Комментатор «Матч ТВ» попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Инцидент «связан с криминалом»

Жена комментатора Скворцова заявила, что инцидент с мужем связан с криминалом
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российский спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию одного из медучреждений Новосибирска, о чем 9 февраля сообщил его коллега Дмитрий Губерниев. Журналист Артур Хайруллин, в свою очередь, уточнил, что Скворцова госпитализировали после избиения, однако в полиции изначально эти данные опровергли, сообщив, что госпитализация 49-летнего комментатора «Матч ТВ» не связана с криминалом.

Говорят, какой-то ублюдок ударил его на улице. Надеемся, что этого человека найдут и накажут по всей строгости закона

Артур Хайруллинжурналист

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Супруга Скворцова указала, что инцидент все же «связан с криминалом»

На следующий день после госпитализации Скворцова его супруга Ксения сообщила, что у мужа диагностировали черепно-мозговую травму. В своих соцсетях женщина написала, что ее муж находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает.

Подтвердили черепно-мозговую травму. Перевели в областную больницу. Инцидент связан с криминалом. Его забрали на Свердлова, напротив администрации

Ксенияжена Романа Скворцова

Комментатора нашли прохожие, он подрался с посетителями бара

Как пишет Baza, Скворцов был найден прохожими недалеко от одного из заведений на Красном проспекте. Далее его определили в реанимацию токсикологического отделения, где врачи смогли стабилизировать его состояние. Сейчас пациент находится в сознании, однако как попал в больницу и что произошло — не помнит.

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В результате сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что травму Скворцов получил в конфликте с посетителями одного из баров в центре Новосибирска, что показали камеры видеонаблюдения. На кадры попал момент, как журналист упал после удара мужчины. Как пишет Shot, конфликт произошел после того, как пострадавший заступился за знакомого — тот повздорил с компанией, состоящей из семи человек.

Известно, что комментатор крупного российского телеканала прилетел в Новосибирск на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

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