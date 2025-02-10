Депутат Шеремет назвал провокацией заявления Зеленского прекращении конфликта

Заявление украинского президента Владимира Зеленского об условиях прекращения военного конфликта в 2025 году является провокацией, считает депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Парламентарий высказал мнение, что Зеленский нелегитимен и его позиция уже неважна.

Заявление Зеленского — провокация, призванная затянуть военный конфликт на Украине и продолжать дальше множить число смертей и людских бед Михаил Шеремет депутат Госдумы

По мнению Шеремета, Зеленский мог сделать все, чтобы избежать этого конфликта, но не сделал этого.

Зеленский допустил завершение украинского конфликта в 2025 году

Зеленский заявил, что конфликт на Украине вполне можно завершить в 2025 году, для урегулирования существуют все возможности.

«Мечтаем, чтобы наши западные партнеры нашли в себе достаточно сил, чтобы заставить [президента России Владимира] Путина закончить войну», — указал он.

Политик добавил, что его американский коллега Дональд Трамп добивается быстрого урегулирования конфликта.

Зеленский также обвинил Россию в нежелании готовиться к мирным переговорам. Он заявил, что Москва увеличивает численность армии более чем на 100 тысяч военнослужащих. «Все партнеры должны об этом знать и должны это видеть. Соответствующую информацию мы готовы передавать, и по линии разведок уже происходит соответствующая коммуникация», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский заявил о готовности к переговорам при одном условии

Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, если Европа и США не бросят Киев.

Если бы у меня было понимание, что Америка и Европа нас не кинут, и будут нас поддерживать, и дадут нам гарантии безопасности, то я был бы готов к любому формату переговоров Владимир Зеленский президент Украины

По словам политика, гарантии безопасности от Запада успокоят украинцев и убедят их в том, что после проведения переговоров Россия снова не окажется на территории их страны.

Кроме того, Зеленский отметил, что Украине нужна будет помощь Европы и США не только в обеспечении армии, но и в восстановлении экономики после завершения конфликта. «Это не так много», — оценил свои требования он.

Украинский лидер указал, что третьих Минских соглашений не будет, поскольку они не являются гарантиями безопасности. По его словам, дать реальные гарантии того, что конфликт между Украиной и Россией не повторится, может только НАТО.

