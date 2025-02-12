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16:42, 12 февраля 2025Мир

В Белом доме заявили о пользе контактов Трампа и Путина для мира

Уиткофф: Дружественные контакты Путина и Трампа будут полезны для всего мира
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Продолжение дружественных контактов российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа будут полезны для всего мира. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его слова передает Reuters.

«Я думаю, что их [Путина и Трампа] связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, скорей всего, будут продолжены. И это действительно будет полезно для всего мира», — отметил представитель Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что освобождение американца Марка Фогеля, отбывавшего в России тюремный срок, может стать важной частью завершения конфликта на Украине.

11 февраля Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению Фогеля, который был осужден в России за контрабанду наркотиков. В Белом доме назвали возвращение Фогеля проявлением доброй воли с российской стороны.

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