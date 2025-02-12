В Белом доме заявили о пользе контактов Трампа и Путина для мира

Продолжение дружественных контактов российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа будут полезны для всего мира. Об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, его слова передает Reuters.
«Я думаю, что их [Путина и Трампа] связывала прекрасная дружба, и теперь эти отношения, скорей всего, будут продолжены. И это действительно будет полезно для всего мира», — отметил представитель Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что освобождение американца Марка Фогеля, отбывавшего в России тюремный срок, может стать важной частью завершения конфликта на Украине.
11 февраля Уиткофф посетил Москву для переговоров по возвращению Фогеля, который был осужден в России за контрабанду наркотиков. В Белом доме назвали возвращение Фогеля проявлением доброй воли с российской стороны.