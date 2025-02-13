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11:31, 13 февраля 2025Россия

В Госдуме назвали возможное место встречи Путина и Трампа

Депутат ГД Никонов: Встреча Путина и Трампа может пройти в Саудовской Аравии
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Никонов

Вячеслав Никонов . Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Встреча президента России Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа может пройти в Саудовской Аравии. Вероятное место переговоров назвал первый замглавы комитета Госдумы (ГД) по международным делам депутат Вячеслав Никонов в беседе Shot, сообщило издание в Telegram.

Ранее Трамп также заявил о желании провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Кроме того, американский лидер сообщил, что ожидает визита президента России в США.

12 февраля Путин и Трамп провели телефонный разговор, который продлился больше часа. Главы государств обсудили пути урегулирования ситуации на Украине, ближневосточную повестку, ядерную программу Ирана и развитие двусторонних экономических связей. Помимо этого, российский лидер пригласил коллегу в Москву.

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ЖЗЛ
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