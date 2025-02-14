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15:56, 14 февраля 2025Россия

Тело сотрудника мэрии российского города нашли под окнами многоэтажки. Он призывал к расправам над участниками СВО

Работник мэрии Николаевска-на-Амуре Примак найден под окнами многоэтажки
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сотрудник мэрии Николаевска-на-Амуре Хабаровского края Артем Примак найден под окнами многоэтажки. Его тело обнаружили прохожие.

Очевидцы вызвали на место происшествия бригаду скорой помощи. Врачам не удалось реанимировать мужчину.

Отмечается, что Примак не проживал в данном доме.

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Примак призывал к расправам над участниками СВО

В прошлом он публично призывал к расправам над военными, вернувшимися из зоны специальной военной операции (СВО). Впоследствии сотрудник администрации раскаялся и записал видео с извинениями.

Как утверждает Amur Mash, недавно в отношении Примака было возбуждено уголовное дело об экстремизме.

Кроме того, по данным канала, несколько лет назад мужчину судили за демонстрацию свастики в социальных сетях.

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Ранее в Подмосковье возбудили дело о расправе над участником СВО

16 октября 2024 года в Солнечногорском районе возле деревни Меленки неизвестный открыл огонь по ехавшему по грунтовой дороге автомобилю. Как сообщили в ГСУ СК России по Московской области, злоумышленник выстрелил не менее девяти раз в боковое окно водительской двери, где находился пострадавший, который получил не менее шести огнестрельных ранений. Закончив стрельбу, нападавший скрылся.

Находившийся за рулем мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. СМИ сообщили, что потерпевшим оказался участником СВО, который вернулся домой за неделю до происшествия.

Для поимки подозреваемых сотрудниками полиции был введен план «Перехват». На месте ЧП криминалисты обнаружили гильзы от 9-миллиметрового пистолета. Выяснилось, что стрельба велась в упор через водительское стекло. По информации канала «112», преступники выстрелили не менее восьми раз, не оставив офицеру шансов на выживание.

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