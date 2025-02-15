В Совфеде отреагировали на освобождение россиянина после 500 дней плена в Газе

Сенатор Климов назвал хорошей новостью освобождение россиянина из плена в Газе

Освобождение россиянина Александра Труфанова после 500 дней плена в Газе — хорошая новость, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом сенатор сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Когда наши граждане бывают в беде, независимо от того, кто они, всегда печально. Обязанность нашего государства — делать все для того, чтобы граждане возвращались на родину, если они того хотят, или по крайней мере для того, чтобы содействовать их вызволению из сложных жизненных ситуаций. В данном конкретном случае, я уверен, в том числе и наши дипломаты прикладывали серьезные усилия», — отреагировал Климов.

Россиянин Александр Труфанов и два израильтянина были освобождены в субботу, 15 февраля, после 500 дней плена в Газе. Уточняется, что заложников передали Красному кресту.

Александр Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сафир Коэн были похищены 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС. Главе семьи, отцу Александра, выжить не удалось. Женщин освободили в конце ноября того же года.

Заложников начали передавать Израилю в январе. Однако 10 февраля в ХАМАС объявили о намерении отложить освобождение заключенных, намеченное на 15 февраля, в связи с «нарушениями и несоблюдением со стороны противника условий соглашения». После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал возобновить боевые действия, а президент США Дональд Трамп потребовал освободить всех заложников к полудню субботы.

