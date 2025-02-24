Попавший под обстрел ВСУ военкор пережил тяжелое ранение. Свою оторванную руку он взял с собой в госпиталь

Военкор Ивлиев, потерявший руку под Горловкой, привез ее с собой в госпиталь

Военный корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлиев пережил тяжелое ранение. Он вспомнил об атаке со стороны Украины летом 2024 года и поделился подробностями произошедшего.

Он и его оператор Валерий Кожин были обстреляны под Горловкой еще 13 июня 2024 года. У обоих были тяжелые ранения, тогда же Ивлиев и потерял руку.

Их доставили в городскую больницу, где медики смогли спасти только одного — Алексея Ивлиева. Для его коллеги минно-взрывные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что войска Украины целенаправленно атаковали работников российского телеканала. Она также указала, что, по имеющимся данным, произошел сброс боеприпаса с украинского беспилотника.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Военкор сообщил о стене огня «как в фильмах-катастрофах»

По словам Ивлиева, в момент атаки он стоял спиной. «В какой-то момент пошла стена огня, как в фильмах-катастрофах», — заявил корреспондент. Он утверждал, что его накрыло мощной волной от удара. «У меня просто сбилось дыхание», — поделился воспоминаниями собеседник «360».

После этого он упал и увидел рядом троих коллег, которые не подавали признаков жизни. «Понять вначале не мог. Потом понимаю, что это мои коллеги», — сказал Ивлиев.

Он отметил, что в ходе атаки потерял руку. При этом военкор не растерялся и привез оторванную конечность в больницу, надеясь, что ее пришьют, однако медики в результате не смогли сделать этого.

В то же время он поблагодарил врачей за спасение жизни. Ивлиев добавил, что ради него нейрохирургу пришлось ехать по дороге, находящейся под постоянным обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). На сегодняшний день пострадавшему уже сделали бионический протез на руку.

Украинские военные продолжают атаковать российских военкоров в зоне СВО

В начале января РИА Новости сообщило, что жертвой атаки ВСУ стал военкор Александр Мартемьянов — его не стало в результате удара украинского дрона по машине на трассе Донецк — Горловка. По словам источника, войска намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от линии боевого соприкосновения.

В конце декабря стало известно, жертвой украинской атаки в зоне специальной военной операции (СВО) стал также бывший редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев.

В июне появились данные о фотокорреспонденте NEWS.ru Никите Цицаги. Он также не выжил после атаки ВСУ. Все произошло в районе Никольского монастыря под Угледаром, когда Цицаги занимался подготовкой репортажа. На него, как уточнялось, был совершен налет украинских дронов.

В России обвиняют Запад в игнорировании атак на корреспондентов в зоне СВО

Россия неоднократно высказывала претензии к западным политикам и объединениям насчет ударов украинцев по российским корреспондентам в зоне СВО. В частности, в январе официальный представитель МИД Мария Захарова в очередной раз указала, что за убийство российских военкоров ответственность несет президент Украины Владимир Зеленский. По ее словам, все это похоже на «ликвидацию идеологических оппонентов» Украины.

Похожие заявления Захарова сделала, когда украинская сторона ударила по работникам телеканала НТВ. Российский дипломат призывала ООН принять меры в отношении Киева. По ее словам, ВСУ целенаправленно атаковали Ивлиева и Кожина, готовивших в тот момент репортаж об обстрелах мирных жителей в Донецкой народной республике.

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация против любых нападений на представителей СМИ. В то же время в России реакцию ООН раскритиковали. В частности, посол Родион Мирошник заметил, что ООН, хоть и негативно высказывается насчет атак на военкоров, однако не называет виновников этих событий.