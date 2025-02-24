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20:39, 24 февраля 2025Интернет и СМИ

На Западе увидели тревожный сигнал для Украины в заявлении о переговорах России и США

Unherd: Заявление Рябкова о переговорах России и США стало сигналом для Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Журналистка Бетани Эллиотт увидела тревожный сигнал для Украины в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, анонсировавшего новую встречу представителей России и США. Своим мнением она поделилась в статье для западного издания Unherd.

«Самым тревожным сигналом для Киева стало заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что Москва и Вашингтон продолжат двусторонние переговоры, состоявшиеся на прошлой неделе в Эр-Рияде», — написала Эллиотт.

По словам обозревателя, США явно отдают приоритет отношениям с Россией, а не суверенитету Украины. Мирное соглашение по Украине будет отвечать интересам России, полагает она.

22 февраля Рябков сообщил, что в ближайшие две недели планируется новая встреча представителей России и США на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств. Как подчеркнул замглавы МИД, Москва открыта к контактам с Вашингтоном, в том числе по раздражителям в двусторонних отношениях.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры. В ходе встречи обсуждались разные темы, в том числе урегулирование конфликта на Украине.

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