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09:01, 28 февраля 2025Экономика

Два российских завода по сжижению газа остановили поставки

Reuters: Еще два российских СПГ-завода остановили экспорт из-за санкций США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexey Malgavko / Reuters

Вслед за остановкой крупнейшего в России завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» еще два предприятия такого профиля прекратили экспорт. Об этом со ссылкой на данные движения газовозов сообщает Reuters.

Как и в случае с первым проектом, который не смог начать полноценное производство из-за давления США, они столкнулись с проблемами из-за последних санкций, введенных в январе администрацией президента Джо Байдена.

«Криогаз-Высоцк», запущенный в 2019 году и контролируемый «Новатэком», отгрузил последнюю партию 18 февраля, а 22 февраля СПГ приняла Бельгия. После этого газовозы, обслуживающие завод, встали на якорь в море. Последнюю партию СПГ с завода «СПГ Портовая», работающего с сентября 2022 года и принадлежащего «Газпрому», отгрузили в середине января. Сейчас обслуживающие его танкеры Pearl и «Великий Новгород» стоят без движения в Финском заливе.

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Поставки с «Арктик СПГ-2» должны были стартовать в 2024 году, но в конце 2023-го США наложили на проект блокирующие санкции. В октябре прошлого года завод остановил сжижение газа из-за переполнения складов и невозможности вывезти и продать партии топлива, а в ноябре почти прекратил добычу.

Мощность предприятия составляет 20 миллионов тонн СПГ в год, однако из-за отсутствия газовозов необходимого ледового класса круглогодичная отгрузка партий невозможна. Кроме того, попытки продать СПГ, вывезенный в период навигации, не увенчались успехом.

Также в конце года остановил работу и был законсервирован единственный в России завод по производству модулей для сжижения газа, находящийся под управлением «Новатэка».

Ранее стало известно, что по итогам января добыча газа в России сократилась на 3,1 процента в годовом выражении, до 64,8 миллиарда кубометров. Такая динамика наблюдается впервые с июля 2023 года.

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