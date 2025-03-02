Стало известно о сроках принятия решения Валиевой по возобновлению карьеры

Валиева примет решение о возобновлении карьеры после окончания дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева примет решение о возобновлении карьеры после окончания срока дисквалификации. О сроках стало известно «Матч ТВ».

По информации источника, после отстранения 18-летняя спортсменка возобновит тренировки, чтобы понимать свое состояние. Затем она решит, вернется ли в спорт.

Ранее сообщалось, что Валиева не вернула награды, которых была лишена из-за отстранения. Золото чемпионата Европы должно перейти россиянке Анне Щербаковой. Титул чемпионки России-2022 должна получить Александра Трусова. Кроме того, Валиева обязана вернуть медали еще двух чемпионатов России, а также трех этапов и одного финала Гран-при страны.

В январе 2024-го Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Из-за этого сборная России лишилась золота командного турнира Олимпийских игр-2022 (остальные участники команды после пересчета баллов должны получить бронзовые медали).