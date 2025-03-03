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20:05, 3 марта 2025Мир

«Скажу все как есть!» Трамп обещал скоро объявить о чем-то грандиозном

Президент США Трамп анонсировал грандиозный вечер 4 марта
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал «грандиозный вечер» 4 марта. Он не уточнил, о чем идет речь, но в своей сети Truth Social обещал рассказать «все как есть».

Примечательно, что ранее он выложил пост, в котором рассказал о своей роли в урегулировании конфликта на Украине.

Единственный президент, который не отдал ни одного клочка земли Украины (...), — это президент Дональд Трамп. Помните об этом, когда слабые и неэффективные демократы критикуют, а фейковые новости с радостью выкладывают все, что они говорят

Дональд Трамппрезидент США

Белый дом назвал условие для возобновления переговоров с Зеленским по ресурсам

Для возобновления переговоров между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским последний должен выполнить несколько условий, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц. «Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах», — заявил чиновник. По его мнению, призыв пересмотреть позицию является «не слишком большой просьбой».

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Зеленский между тем уклонился от прямого ответа на вопрос об извинениях перед Трампом после перепалки в Белом доме. В то же время он согласился, что случившийся в Овальном кабинете инцидент не был чем-то хорошим. «Да, это было не очень. Но здесь были очень чувствительные вещи, и я хочу, чтобы наши партнеры понимали вещи правильно», — пояснил украинский политик.

Журналистка Sky News Ялда Хаким, которая общалась с Зеленским при посещении им аэропорта Станстед в Великобритании, рассказала, что он не стал вдаваться в детали о перепалке, после которой досрочно покинул Белый дом. Украинский президент также не стал отвечать на вопросы об отношениях с Трампом.

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CNN рассказал об ускоренной подготовке встречи Путина и Трампа

«В частном порядке ходят разговоры о том, что подготовка саммита Трампа и [президента России Владимира] Путина, который всегда был на повестке дня, теперь ускорится», — уточнил телеканал. Отмечалось, что произошедшая на прошлой неделе в Белом доме ссора между Трампом и Зеленским могла быть спланирована администрацией президента США, чтобы дискредитировать украинского лидера и отстранить его от важных событий.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков между тем говорил, что Россия продолжает диалог с США по вопросу нормализации двусторонних отношений и их восстановления. Он также указывал, что двусторонние отношения могут наладиться при политической воле президентов.

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