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20:36, 6 марта 2025Спорт

В Татарстане раскритиковали Губерниева

Глава лыжной федерации Татарстана Фардиев: Губерниев потерял чувство меры
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Ильшат Фардиев

Ильшат Фардиев. Кадр: БИЗНЕС Online / YouTube

Глава Федерации лыжных гонок Республики Татарстан Ильшат Фардиев высказался о комментаторе Дмитрии Губерниеве, который ранее раскритиковал руководство Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) за организацию чемпионата России в Казани. Его слова приводит «БИЗНЕС Online».

Фардиев заявил, что регион много сделал для подготовки и проведения чемпионата. По его мнению, Губерниев потерял чувство меры.

«Думаю, что только человек с бедной душой может так выразиться о чемпионате, тем более в адрес президента нашей федерации Елены Валерьевны Вяльбе. Кто он вообще такой? Это человек, которому жалко подавать руку», — отметил Фардиев, добавив, что Губерниева больше не будут приглашать на комментирование гонок.

Ранее Губерниев назвал судейство и отношение к зрителям на чемпионате страны катастрофой. Позднее он признался, что готов сместить Вяльбе с поста главы ФЛГР.

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