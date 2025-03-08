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09:48, 8 марта 2025Спорт

Фанату «Спартака» запретили год посещать стадион из-за появления на матче в пьяном виде

Фанату «Спартака» запретили год посещать стадион из-за похода на футбол пьяным
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тушинский суд Москвы запретил болельщику столичного «Спартака» по фамилии Щелоков в течение года посещать спортивные соревнования. Об этом сообщает ТАСС.

Фанат также оштрафован на 3000 рублей. Санкции применены к болельщику из-за того, что в октябре 2024 года полицейские задержали его на домашнем матче красно-белых против «Ростова», проходившем на стадионе «Лукойл-Арена», в пьяном виде.

Болельщик отказался от медицинского освидетельствования. В связи с этим, суд принял решение на основании показаний сотрудников МВД.

«Спартак» в нынешнем сезоне набрал 40 очков в 19 матчах Российской премьер-лиге (РПЛ). Команда занимает третье место в чемпионате страны.

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