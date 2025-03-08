Названа дата приезда в Москву кандидата в президенты МОК

Кандидат в президенты МОК Моринари Ватанабэ приедет в Москву 10 марта

Глава Международной федерации гимнастики (FIG) и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Моринари Ватанабэ приедет в Москву 10 марта. Дату приезда функционера назвал «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу FIG.

Уточняется, что Ватанабэ возглавит рабочую группу FIG «Гимнастика и мир». «По случаю визита состоится пресс‑конференция, на которую приглашаются все СМИ в дистанционном режиме», — заявили в FIG.

3 марта Ватанабэ объявил о намерении приехать в Москву. Японец заявил, что хочет пообщаться с российскими гимнастами.

Выборы президента МОК пройдут в рамках 143-й сессии организации, которая состоится с 18 по 21 марта в Греции. Помимо Ватанабэ, на пост претендуют еще семь кандидатов.