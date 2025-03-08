Россиянин пострадал при попытке защитить финских туристок от насильников

Nation TV: Защищавший от насильников туристок россиянин пострадал на Пхукете

Гражданин России Александр Белинский пострадал в ходе драки с тремя израильтянами на таиландском острове Пхукет. Об инциденте сообщает сайт телеканала Nation TV.

Пострадавший 44-летний россиянин пытался защитить двух туристок из Финляндии в городе Патонг. По дороге в гостиницу их преследовали трое мужчин, которые ворвались в номер и пытались изнасиловать их. Согласно показаниям потерпевших, Белинский проходил мимо и попытался остановить злоумышленников. Однако те в итоге напали на него и причинили россиянину серьезные увечья.

В ходе драки Белинский получил травмы лица, после чего его в экстренном порядке доставили в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи. В настоящее время, как отмечается, врачи оценивают состояние гражданина России как стабильное. Следователям не удалось поймать израильтян по горячим следам. Сейчас проводятся дополнительные проверки камер видеонаблюдения, чтобы вычислить маршрут следования трех злоумышленников.

В генеральном консульстве РФ в провинции Пхукет заявили, что не получали сообщений о помощи ни от пострадавшего россиянина, ни от представителей местных правоохранительных органов.

В середине марта 2023 года правительство Таиланда одобрило проект договора об экстрадиции с Россией. Официальный представитель местного кабмина Рачада Дхнадирек заявила, что достигнутое соглашение поможет укрепить сотрудничество двух стран в борьбе с преступностью. В начале февраля того же года стало известно о первом за всю историю российско-таиландских отношений решении о выдаче обвиняемого. Им оказался обвиняемый в организации заказного убийства россиянин Игорь Гужин.