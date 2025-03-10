Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
3:4
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лада
0:6
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
3:0
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
3:5
Завершен
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Карен Хачанов
Завтра
00:00 (Мск)
Бен Шелтон
Индиан-Уэллс (м)
Томми Пол
12 марта
21:00 (Мск)
Даниил Медведев
Индиан-Уэллс (м)
Дарья Касаткина
Завтра
01:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Индиан-Уэллс (ж)
22:54, 10 марта 2025Спорт

Александр Емельяненко перенес операцию

Боец MMA Александр Емельяненко перенес операцию на позвоночнике
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Globallookpress.com

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко перенес операцию. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмену сделали операцию на позвоночнике. Она прошла успешно. Отмечается, что боец находится в сознании.

Ранее Емельяненко рассказал о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Боец добавил, что ему требуется операция и реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине испугались скорого отключения Starlink. Почему ВСУ так важен спутниковый интернет от Маска?

    Александр Емельяненко перенес операцию

    Вашингтон и Пекин приступили к подготовке саммита Трампа и Си Цзиньпина

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала откровенные снимки из сауны

    США призвали Украину уступить территорию при любом мирном соглашении

    Маск заявил о необходимости США выйти из НАТО

    Правительство российского региона попросило пересмотреть решение о Telegram

    После атаки ВСУ по рынку в Херсонской области скончались шесть человек

    Британский генерал предрек исход войны НАТО с Россией

    В МИД России назвали ключевое направление внешней политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше