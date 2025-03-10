Боец MMA Александр Емельяненко перенес операцию на позвоночнике

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко перенес операцию. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмену сделали операцию на позвоночнике. Она прошла успешно. Отмечается, что боец находится в сознании.

Ранее Емельяненко рассказал о проблемах со здоровьем. Он заявил, что грыжа передавила ему спинной мозг, после чего у него отнялись ноги. Боец добавил, что ему требуется операция и реабилитация, на которую уйдет 10 месяцев.

Всего в активе 43-летнего Емельяненко 41 поединок в ММА, в которых он одержал 30 побед и потерпел 10 поражений. Еще один бой с его участием завершился вничью.