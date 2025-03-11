ЦБ резко понизил курс доллара

Центробанк установил официальный курс доллара на 12 марта на уровне в 86,6 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) резко понизило официальный курс доллара, котировки американской валюты на среду, 11 марта, составят 86,6 рубля. Об этом сообщается на сайте российского регулятора.

Официальный курс доллара во вторник, 10 марта, составлял примерно 88,4 рубля. Таким образом, котировки американской валюты понизили на 1,8 рубля. Официальный курс евро, в свою очередь, упал на 1,7 рубля — с 95,4 до 93,7 рубля. Что касается китайской валюты, то ее котировки ЦБ понизил на 23 копейки — с 12,08 до 11,85 рубля.

Регулятор понижает курс зарубежных валют второй день подряд. Накануне ЦБ опустил котировки американской валюты почти на рубль, а европейской — почти на 1,5 рубля. Официальный курс июня был понижен примерно на 16 копеек.

Курс рубля начал укрепляться к доллару после начала переговоров России и США по поводу прекращения боевых действий на Украине. После телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа котировки американской валюты опустились ниже 90 рублей.

Однако уже в конце февраля ряд экспертов прогнозировали, что ослабление доллара в скором времени сменится его укреплением. Фундаментальные причины для снижения курса рубля, включая дешевеющую нефть и западные санкции, сохраняются. Глава отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов, в частности, указывал на технический перегрев российской валюты и снижение влияния геополитики на ее курс. Согласно ожиданиям старшего аналитика Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Тарасенко, в течение полугода доллар может подорожать до 100 рублей. Этому будет способствовать в том числе снижение цен на основные экспортные категории российской продукции.