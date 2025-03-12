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19:28, 12 марта 2025Мир

Трамп пообещал России последствия при отказе от прекращения огня на Украине

Трамп: США могут оказать давление на Россию в случае отказа от прекращения огня
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США могут оказать давление на Россию, если она откажется от предложения по 30-дневному прекращению огня на Украине, но Вашингтон надеется, что этого не придется делать. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-коференции в Белом доме, передает Reuters.

«США могут оказать давление [на Россию], но мы надеемся, что в этом не будет необходимости», — указал глава государства.

По словам Трампа, Вашингтон может рассмотреть экономическое давление на Москву, которое якобы «может иметь негативные последствия для России».

Ранее Трамп заявил, что США только что отправили эмиссаров в Москву на переговоры о прекращении огня на Украине. Он также подчеркнул, что надеется на согласие России в вопросе окончания боевых действий.

24 января российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда говорила о своей готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава государства подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине должно привести к долгосрочному миру, а не к краткой передышке.

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