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20:57, 12 марта 2025Экономика

Трамп заявил о неожиданно быстром падении цен на нефть

Трамп: Нефть подешевела до 65 долларов за баррель быстрее ожидаемого
Вячеслав Агапов

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Цены на нефть упали до 65 долларов за баррель быстрее, чем того ожидали. О неожиданно подешевевшем сырье заявил американский президент Дональд Трамп, его слова приводит ТАСС.

На встрече в Белом доме с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином глава государства заявил, что новая администрация проделала «очень хорошую работу» за небольшой промежуток времени.

«Так что мы снижаем цены. Когда [цены на] энергоносители упадут, цены [на другие товары тоже] снизятся», — пообещал Трамп.

Трамп не раз заявлял, что собирается вывести США в лидеры на энергетическом рынке. Он обещал снизить вдвое цены на электроэнергию для конечных потребителей, сделав это за счет увеличения добычи, благодаря тому, что в стране будут «бурить и еще раз бурить в поисках нефти». В частности, он захотел возобновить добычу сырья на Аляске.

После инаугурации новый президент заявил, что боевые действия на Украине «закончились бы немедленно» в случае, если бы нефть подешевела. После этого ее стоимость потеряла 1,21 процента, дойдя 78,05 доллара за баррель. Однако в краткие сроки обвалить цены энергоресурса ему не удалось.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин назвал зависимость от цен на энергоресурсы особенностью экономик России и США. Низкая стоимость, по его словам, подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний, а высокая — сказывается негативно, так как с использованием энергоносителей производятся другие товары внутри страны.

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