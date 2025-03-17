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00:02, 17 марта 2025Спорт

Глава РФС оценил вызов Дзюбы в сборную России

Глава РФС Дюков счел, что Дзюба заслужил вызов в сборную России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил вызов нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в сборную России. Его слова приводит РИА Новости.

Дюков отметил, что решение было принято главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. «Считаем, Дзюба заслужил. Безусловно, рад за Артема, я поздравил его. Интрига — побьет или нет, рекорд всегда дополнительно привлекает болельщиков и не только в футболе», — отметил он.

О вызове Дзюбы в сборную, который делит рекорд по количеству голов за команду с Александром Кержаковым, стало известно ранее 13 марта. Сейчас в активе обоих нападающих по 30 забитых мячей.

Дзюба последний раз играл за сборную России в 2021 году. Он ни разу не попадал в состав национальной команды с того момента, как ее возглавил Карпин. 9 марта форвард установил рекорд, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

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