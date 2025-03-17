Сотрудника аэропорта забыли в багажном отсеке при минус 25 градусах и нашли обмороженным

Сотрудника аэропорта Стамбула забыли в багажном отсеке при минус 25 градусах

Сотрудника аэропорта Стамбула забыли в багажном отсеке летевшего в Афины самолета при температуре минус 25 градусов. Об этом пишет портал Ekonomim.

Уточняется, что инцидент произошел 15 декабря 2024 года, но известно о нем стало только сейчас. Работника воздушной гавани Али Челиктена, который загружал багаж, не заметили и случайно закрыли внутри его коллеги. Когда они обнаружили пропажу мужчины, им пришлось посмотреть записи с камер видеонаблюдения. О произошедшем доложили экипажу, и лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Измира.

Как сообщает издание, Челиктен провел целый час в сильном холоде на высоте 11-12 тысяч метров и чудом выжил. После посадки его нашли с обморожением обеих ног. Кроме того, из-за нахождения в разгерметизированной среде у него произошло сужение сосудов головного мозга.

После пережитого опыта мужчина начал проходить курс психологической помощи. Он также обратился в прокуратуру и потребовал наказать виновных.

В августе 2024 года пассажир российской авиакомпании S7 Airlines опоздал на рейс и тайком пробрался в багажный отсек самолета. Работники наземных служб удивились неожиданному багажу, вызвали полицейских, и мужчину задержали.