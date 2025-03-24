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20:31, 24 марта 2025Спорт

Кафельников оценил оскорбления фанатов в адрес 17-летней российской теннисистки

Кафельников об оскорблениях Андреевой со стороны фанатов: Это реальная проблема
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Julien Nouet / Globallookpress.com

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников оценил оскорбления фанатов в адрес 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой. Его слова передает РИА Новости.

Кафельников отметил, что спортсменке нужно отдавать себе отчет, что сообщения такого рода будут приходить на постоянной основе. «Потому что все люди, которые из себя что-то представляют, подвержены такому хейту со стороны непонятно кого», — объяснил он.

Экс-теннисист назвал оскорбления в соцсетях реальной проблемой. «Элитные люди, к сожалению, подвержены таким историям. Решение, видимо, одно — полностью убрать соцсети из своей жизни. Ведь все и так знают, что ты из себя представляешь, и все равно будут следить за тобой», — заключил он.

Ранее Андреева рассказала, что после проигрыша впервые за 14 матчей она столкнулась с хейтерами. В комментариях ее начали называть безмозглой и худшей теннисисткой всех времен.

17 марта Андреева впервые в карьере вошла в топ-6 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является первой ракеткой России.

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