В России назвали один из главных вызовов для стройотрасли

Замглавы Минстроя Муценек: Высокая ключевая ставка — вызов для стройотрасли

Одним из главных вызовов для российской стройотрасли является рекордно высокая ключевая ставка. Такое мнение высказал заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроя) РФ Юрий Муценек. Его слова приводит ТАСС.

Жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка (ЦБ), отметил он, оказывает влияние на конечную стоимость строительных работ, а также на рыночные процентные ставки по жилищным займам. Эти факторы являются актуальными для представителей стройотрасли. «Они являются вызовами сегодняшнего дня», — резюмировал Муценек.

По итогам мартовского заседания совет директоров российского регулятора в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне в 21 процент годовых. Подобная планка держится с октября 2024 года. В ЦБ объяснили свое решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на национальную экономику.

На внутреннем рынке, отметили в регуляторе, сохраняется значительный дисбаланс спроса и предложения. Производственных мощностей для постепенного выравнивания соотношения пока не хватает. На ситуацию продолжает оказывать давление в том числе кадровый голод, с которым сталкивается ряд ключевых отраслей. В одном только строительном секторе на конец 2024 года, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, наблюдалась нехватка 200–400 тысяч рабочих. Все вышеперечисленные факторы, отмечают в ЦБ, пока не позволяют перейти к ослаблению ДКП.