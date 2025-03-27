Итальянские виноделы попали в тупик из-за пошлин Трампа

Итальянские виноделы заявили об остановке экспорта в США из-за боязни пошлин

Экспорт итальянского вина в США остановился из-за опасений по поводу новых заградительных пошлин, что может привести к потерям виноделами страны шести миллионов евро ежедневно. О ситуации, в которую они попали, рассказали в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

При этом отмечается, что немедленный экономический ущерб в этом случае добавится к стратегическому из-за потери позиций на полках магазинов США. В ассоциации указали, что из-за направления почти всего агроэкспорта страны в США морским путем есть опасность, что грузы с вином могут прибыть в пункт назначения, когда обещанные американским лидером Дональдом Трампом 200-процентные пошлины уже вступят в силу.

«Это создало тупиковую ситуацию: импортеры ждут сигналов от администрации Трампа, прежде чем размещать заказы», — констатировали в Coldiretti.

После того как решение Трампа о тарифах на сталь и алюминий вступило в силу, стало известно, что в Еврокомиссии составили на 99 страницах список американских товаров, которых могут коснуться ответные торговые меры. Узнав о них, глава США предупредил, что в случае, если Евросоюз не отменит свои «злобные 50-процентные пошлины на виски», алкоголь, поставляемый из входящих в сообщество государств, могут обложить заградительным тарифом. Такое заявление обвалило американские фондовые индексы и, разумеется, шокировало европейских виноделов.

На фоне этого европейцы решили отложить с 1 до 15 апреля введение пошлин на виски, чтобы получить больше времени на то, чтобы провести переговоры с властями США.