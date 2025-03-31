В США раскрыли судьбу пропавших на учениях в Литве американских солдат. Их бронемашину вытащили из болота спустя шесть дней

Командование США в Европе сообщило о пропаже военного США в Литве

26 марта стало известно о пропаже четверых американских военных и гусеничной бронированной ремонтно-эвакуационной машины M-88 Hercules. Некоторое время спустя технику нашли в болоте, началась поисково-спасательная операция.

В Минобороны республики отмечали, что с поверхности машина не наблюдалась, поскольку находилась под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта. Несколько дней спасатели не могли к ней подобраться. Чтобы техника смогла подъехать к месту, потребовалось сделать насыпь и построить импровизированный мост.

Вытащить бронемашину удалось только 31 марта, то есть спустя шесть дней. «В 04:30 утра операция была завершена, бронемашину вытащили с помощью двух таких же машин и бульдозера», — сообщила министр обороны республики Довиле Шакалене, отметив, что на месте работают следователи из США и военная полиция Литвы.

Фото: Janis Laizans / Reuters

Трое солдат не выжили, один — пропал

«Три солдата армии США, приписанные к 1-й бронетанковой бригадной боевой группе 3-й пехотной дивизии, были найдены мертвыми в Литве сегодня, 31 марта», — говорится в сообщении командования США в Европе.

В ведомстве уточнили, что судьба четвертого пропавшего американского военного в настоящий момент неизвестна, продолжаются спасательные работы. Личности жертв инцидента не разглашаются до уведомления ближайших родственников.

Генпрокурор республики Нида Грунскене сообщил о начале расследования для выяснения причин гибели военных.

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В Литве заявили, что болото не было нанесено на карты и имело обманчивый вид

Председатель фонда восстановления и охраны болот республики Нериюс Заблецкис заявил, что болото, в котором затонула бронемашина контингента сил США, не было нанесено на географические карты.

По его словам, государственные инстанции Литвы не располагают достоверными географическими картами, на которых было бы указано каждое опасное для передвижения место. Заблецкис уточнил, что около 10 процентов территории Литвы приходится на болота, однако точных сведений об этом нет.

«До недавнего времени там было озеро, рядом с ним есть небольшое озеро, которое заболочено, оно зарастает. Болото, в народе известное как клюквенное, имеет довольно обманчивый вид», — рассказал натуралист Андреюс Гайдамавичюс.

По его словам, клюквенное болото безопасно для прогулок, однако тяжелую технику может затянуть в трясину. Именно в таком болоте нашли БТР, отметил он.